Il debutto dei nuovi Galaxy S22 si avvicina sempre di più con i top di gamma di Samsung che verranno svelati nel corso dell’evento Unpacked in programma, molto probabilmente, il prossimo 9 febbraio 2022. La nuova serie di top di gamma della casa coreana includerà anche il flagship Samsung Galaxy S22 Ultra, uno degli smartphone più attesi del mondo Android di questa prima parte di 2022. Il device punta ad offrire performance al top andando, inoltre, a raccogliere l’eredità della serie Galaxy Note. Un video render ci mostra, ad un paio di settimane dalla presentazione, quello che dovrebbe essere il design del nuovo S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il nuovo flagship si mostra in un video render

In attesa del debutto ufficiale, il futuro Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra in un video render dettagliato e basato su tutte le indiscrezioni ed i leak apparsi online negli ultimi mesi. Il video in questione è stato realizzato da Jermaine Smit, noto anche come Concept Creator. In questa dettagliata elaborazione grafica, il futuro flagship della casa coreana viene mostrato da tutte le angolazioni.

Il video ci mostra il particolare design dello smartphone, con un focus sulla zona posteriore in cui i sensori fotografici vengono distribuiti in modo ordinato, con una soluzione “a goccia” che non prevede la presenza di un modulo separato dal resto della scocca. Lo smartphone, inoltre, presenta angoli meno arrotondati, tre tasti posizionati lungo uno dei bordi laterali ed anche lo slot per alloggiare la S-Pen, posizionato sul bordo inferiore del dispositivo.

Per dare un’occhiata in anteprima a quello che potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra vi lasciamo il video qui di seguito:

Le specifiche complete del nuovo Galaxy S22 Ultra

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra (al netto di possibili sorprese dell’ultimo momento) sembra essere oramai definita in ogni dettaglio. Lo smartphone di casa Samsung potrà contare su di un display Super AMOLED da 6.8 pollici di diagonale. Il display avrà un pannello con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz e sarà protetto dal Gorilla Glass Victus+. Confermato anche il supporto alla S-Pen, proposta in una versione rinnovata e caratterizzata da una latenza ridotta ad appena 2,8 ms (Note 20 Ultra si fermava a 9 ms).

A gestire il funzionamento del nuovo S22 Ultra troveremo il SoC Exynos 2200 oppure il Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Il chipset, che dipenderà dal mercato di commercializzazione, sarà supportato da 12 GB di memoria RAM (possibile anche una versione top con 16 GB) e da almeno 256 GB di storage interno. Samsung realizzerà diverse varianti del suo top di gamma (in passato si è parlato anche di una versione da 1 TB) ma solo alcune di queste potrebbero arrivare in Italia. Ne sapremo di più in fase di presentazione ufficiale.

Per quanto riguarda la batteria, sotto la scocca troveremo un’unità da 5.000 mAh che potrà essere ricaricata rapidamente grazie al supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe presentare questi quattro sensori posteriori:

sensore da 108 Megapixel (f/1.8) con OIS e PDAF

sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2) con Dual Pixel AF

sensore teleobiettivo da 10 Megapixel (f/2.4) con zoom ottico 3x, Dual Pixel AF e OIS

sensore teleobiettivo da 10 Megapixel (f/4.9) con zoom ottico 10x, Dual Pixel AF e OIS

La camera frontale, integrata nel foro del display, sarà da 40 Megapixel. A completare la scheda tecnica troveremo il sistema operativo Android 12 con One UI 4.1. Le prime indiscrezioni sui prezzi, infine, anticipano un listino di partenza di circa 1.500 euro. Tra circa due settimane, con l’attesa presentazione ufficiale, dovrebbero arrivare tutte le conferme definitive.