Nei giorni scorsi è emerso che il team di Google si prepara a lanciare un nuovo dispositivo della serie Google Chromecast con Google TV e nelle ultime ore in Rete si sono diffusi ulteriori dettagli che ci permettono di farci un’idea di ciò che potremmo attenderci da tale device, a partire da quello che dovrebbe essere il suo nome ufficiale: Chromecast HD with Google TV.

E proprio il presunto nome ufficiale ci suggerisce quella che dovrebbe essere una delle principali caratteristiche del nuovo modello di Google Chromecast, ossia il supporto della riproduzione dei contenuti in qualità HD (1080p a 60 fps) invece che a 4K (come nel modello lanciato nel 2020).

Cosa sappiamo di Chromecast HD with Google TV

Tra le caratteristiche di Google Chromecast HD with Google TV dovremmo trovare un processore Amlogic S805X2, una GPU Mali-G31, 2 GB di RAM, un telecomando incluso nella confezione di vendita e il supporto al codec AV1.

Non vi sono indicazioni, invece, per quanto riguarda la memoria di archiviazione ma la speranza è che il colosso di Mountain View possa aumentare il quantitativo di storage rispetto all’attuale modello (8 GB), ritenuto da tanti utenti insufficiente.

E una sorta di conferma del fatto che Google si stia preparando a lanciare un modello di Chromecast HD sembra essere rappresentata dall’aggiunta nella confezione dell’attuale Google Chromecast con Google TV di una scritta “4K”, come a voler rimarcare la principale differenza con il nuovo device (ciò inoltre suggerisce che anche il vecchio modello continuerà ad essere venduto).

Per quanto riguarda il prezzo, infine, negli Stati Uniti Google Chromecast HD with Google TV dovrebbe essere meno costoso dell’attuale modello 4K (49,99 dollari) e potrebbe prendere il posto della prima generazione (ancora in vendita a 29,99 dollari).

Restiamo in attesa di scoprire quando tale device sarà lanciato e se sarà disponibile da subito anche nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: 5 trucchi per usare al meglio Chromecast con Google TV