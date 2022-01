Avete presente quelle situazioni in cui il vostro assistente Google si prende un po’ troppa confidenza e inizia a parlare troppo? Magari quando si dilunga un po’ con le previsioni meteorologiche. O quando decide che, anche se non glielo abbiamo chiesto, secondo lui vogliamo saperne di più su un determinato argomento e inizia ad aggiungere “lo sapevi…”. Bene, da oggi, Big G ha deciso di concederci di essere un po’ più rapidi (e un pochino meno gentili) nel porre fine alle chiacchierate del suo assistente, vediamo come.

È ora possibile interrompere l’assistente Google senza dover prima dare il solito comando

Già nel 2019, Google aveva introdotto la possibilità di annullare gli allarmi semplicemente dicendo “stop”. Lo scorso anno questa funzione è stata ripresa e ampliata con le Quick Frases sugli smartphone Pixel (ve ne abbiamo parlato qui). Ora una funzionalità simile viene estesa anche agli Smart Display, sarà infatti possibile far smettere di parlare l’assistente dicendogli solo ”stop”, senza dover prima aggiungere il comando “Ehi Google”. Qualora, a causa dell’abitudine, doveste comunque inserire il canonico comando prima dell’ordine, l’assistente lo ignorerà recependo solamente il comando per l’interruzione. La feature funzionerà sia avendo abilitato la conversazione continua, che senza.

L’intento di Big G è probabilmente quello, nel tempo, di allargare le funzionalità delle Quick Frases ed espanderle a tutti i dispositivi in grado di avvalersi del suo assistente virtuale. Ciò si rivelerebbe sicuramente per noi utenti una comodità, in più andrebbe a beneficiarne l’interazione con l’assistente, che acquisirebbe molto più i toni di una normale conversazione tra persone. Ad ogni modo la nuova funzionalità è in distribuzione lato server, senza la necessità dunque per l’utente di fare nulla. Siamo sicuri che gli affezionati utilizzatori di Google Assistant accoglieranno con gioia e stupore la notizia, un po’ come ha fatto questo utente su Twitter.