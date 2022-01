Gli assistenti vocali sono sempre più presenti nella nostra vita, soprattutto grazie alla loro utilità. Essi permettono, ad esempio, d’inviare messaggi agli amici, controllare i dispositivi smart e cercare informazioni online. Fra i diversi assistenti presenti, quello di Google è sicuramente il più popolare. È così popolare che anche la sua app di collegamento ha recentemente superato 1 miliardo di installazioni sul Play Store.

Raddoppiato il numero di installazioni in 7 mesi

L’Assistente Google è già integrato nell’app Google, quindi non è necessario installarlo dallo Store. L’app separata è semplicemente l’ennesima scorciatoia per aprire l’Assistente, ma è probabile che molti utenti non siano a conoscenza di ciò, spiegando così il crescente numero delle installazioni. Circa 7 mesi fa l’app aveva raggiunto di 500 milioni di installazioni, un numero che oggi è più che raddoppiato.

L’installazione dell’app permette di avere una scorciatoia direttamente nell’app drawer il che, per qualche utente, può risultare più comodo rispetto alla classica pressione prolungata del pulsante di accensione o chiamandolo con la propria voce. Inoltre, una pressione prolungata sull’icona dell’app, permette di accedere ai collegamenti a Esplora, La mia giornata e Impostazioni.

Per chi volesse provarla, può scaricare l’app direttamente dal Play Store cliccando su questo link.

