Google ha presentato la nuova funzionalità relativa ai capitoli per i video di YouTube a maggio 2020 per rendere più facile passare a sezioni specifiche di un determinato video senza dover armeggiare con la barra di avanzamento.

La funzionalità è particolarmente utile quando si guardano video lunghi e ora sembra destinata a diventare ancora più completa con una nuova modalità di ripetizione dei capitoli.

YouTube testa la possibilità di mettere in loop i capitoli dei video

Esaminando il codice contenuto nel file APK relativo alla versione 17.01.36 di YouTube recentemente rilasciata su Google Play Store, il team di XDA ha scoperto nuove stringhe che anticipano una modalità di ripetizione per i capitoli video.

Al momento non c’è modo di riprodurre in loop solo una parte specifica di un video, ma presto gli utenti potrebbero avere questa possibilità senza dover trascinare continuamente indietro il cursore nella barra di navigazione del video.

La possibilità di ripetere un capitolo all’interno di un video può tornare utile ad esempio se si sta guardando un tutorial.

Vale la pena specificare che questa funzionalità è ancora in via di sviluppo e non è ancora disponibile per gli utenti. Al momento non abbiamo riferimenti in merito a quando potrebbe diventare ufficiale.

