Probabilmente chi trascorre molto tempo su YouTube ha già preso in considerazione la possibilità di stipulare un abbonamento Premium, in quanto ciò consente di rimuovere gli annunci pubblicitari da tutti i video e, soprattutto, permette di godere della riproduzione dei contenuti sia in background (con la possibilità di continuare a svolgere altre attività) che in modalità offline.

E a tal proposito ricordiamo che al momento in Italia YouTube Premium può essere provato gratuitamente per due mesi mentre poi ha un costo di 11,99 euro al mese (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Arriva una nuova opzione per abbonarsi a YouTube Premium e Music

A quanto pare il team del colosso di Mountain View ha deciso di provare a convincere più utenti a sottoscrivere l’abbonamento Premium o, almeno, ciò è quanto suggerisce la notizia proveniente dagli Stati Uniti secondo cui Google ha introdotto un abbonamento annuale per YouTube Premium e YouTube Music Premium.

Stando a quanto si apprende dalla pagina dedicata all’argomento sul sito di supporto di Google, tale iniziativa è riservata a chi non è mai stato abbonato a questi servizi.

Purtroppo tale opportunità è limitata ad alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Russia, Turchia, Germania, Thailandia, India e Giappone) e non vi sono informazioni sulla possibilità che venga estesa ad altri mercati, incluso il nostro Paese.

Inoltre la possibilità di stipulare un abbonamento annuale è incompatibile con il Piano Famiglia e con la soluzione dedicata agli studenti: in pratica, è riservata agli abbonamenti individuali.

E se vi state chiedendo a quanto ammonti il risparmio rispetto al canone mensile, negli Stati Uniti è di circa 1,99 dollari al mese per YouTube Premium e di 1,65 dollari al mese per YouTube Music Premium.

Restiamo in attesa di scoprire se il colosso di Mountain View abbia in programma di estendere questa nuova opzione anche agli utenti italiani.