A settembre 2021 Google aveva affermato che YouTube Music aveva raggiunto 50 milioni di abbonati più velocemente del previsto. In un nuovo rapporto dell’analisi di mercato pubblicato questa settimana, rivela che il servizio musicale di Big G è cresciuto del 50% in un periodo di 12 mesi con un forte interesse da parte della Generazione Z.

L’utilizzo di YouTube Music continua a crescere, soprattutto fra i giovani

Secondo Midia Research, YouTube è cresciuto di oltre il 50% dal secondo trimestre del 2020 al 2021. Il servizio di Google inoltre, è stato l’unico servizio di streaming occidentale ad aver aumentato la propria quota di mercato globale durante il periodo in esame.

Dei 523,9 milioni di abbonati alla musica (in crescita del 26,4% su base annua) alla fine del secondo trimestre 2021, l’8% utilizza YouTube Music. Non sorprende che la quota più alta appartenga a Spotify col 31%, anche se quel numero è diminuito costantemente dal 34% nel secondo trimestre del 2019. Segue Apple Music con il 15%, Amazon e Tencent con il 13%.

Il rapporto afferma che YouTube Music è utilizzato particolarmente dai Millenial (nati tra il 1981 e il 1996) e la Generazione Z (nati tra il 1196 e il 2010).

C’è una differenza tra entrate e abbonati , come l’aumento dei piani multiutente e la crescita dei mercati emergenti a basso costo. Ma la crescita degli utenti monetizzati rappresenta la pietra angolare dello streaming dei fornitori di servizi digitali.

Nel frattempo Google, con un test per ora limitato agli utenti in Canada, si sta preparando ad offrire l’ascolto in background per gli utenti con piano base gratuito con la disponibilità solo dell’audio e rendendo i video disponibili solamente per gli utenti premium (qui per maggiori dettagli).

