L’app di YouTube Music arrivata di recente su Wear OS, non è ancora perfetta. Approdata inizialmente solo su Wear OS 3, per ora disponibile solo su Galaxy Watch 4, la piattaforma musicale è stata successivamente portata anche sulla precedente versione del sistema operativo, consentendo l’installazione anche su alcuni smartwatch selezionati con chip Snapdragon. Per questo Google sta cercando di aggiungere sempre più funzioni in modo da migliorare l’esperienza d’uso al polso degli utenti.

Su YouTube Music per Wear OS arriva un comodo widget

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato, siglato dal numero 4.5.9, il colosso americano ha aggiunto un Tile, una sorta di widget per Wear OS, con la possibilità di mostrare ciò che abbiamo ascoltato di recente. La funzione, nonostante non sia ancora disponibile, è possibile vedere come sarà una volta attiva, grazie ad un’immagine in anteprima che mostra come sarà il riquadro una volta che il Tile sarà abilitato.

A giudicare dall’anteprima, è probabile che YouTube Music per Wear Os offrirà un semplice collegamento a una playlist o un album recente che abbiamo ascoltato. È interessante notare, tuttavia, che il riquadro abbia un pulsante “Sfoglia” anziché “Riproduci”, il che potrebbe permetterci di espandere la lista, mostrando qualche playlist o album di tendenza, oltre a ciò che abbiamo riprodotto recentemente.

La funzione non è ancora attiva e potrebbe essere abilitata, come solita fare Google, tramite un aggiornamento lato server. Per chi comunque non avesse ancora scaricato l’ultima versione di YouTube Music, può farlo tramite Play Store o qui.

Potrebbe interessarti anche : Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Gennaio 2022