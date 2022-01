Il tablet Moto Tab G70 di Motorola è fondamentalmente un Lenovo Tab P11 Plus ribattezzato e pertanto è dotato di un chipset Mediatek Helio G90T abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Nonostante le prestazioni non siano da urlo, questo tablet può essere più che sufficiente per la fruizione di video, in quanto è dotato di un pannello IPS 2K da 11 pollici con una luminosità massima di 400 nit.

Per valorizzate questo display Motorola ha incluso degli splendidi sfondi di serie che ora sono disponibili per il download e quindi applicabili su altri dispositivi.

Gli sfondi stock di Motorola Moto Tab G70 sono disponibili per il download

Gli sforni stock di Moto Tab G70 hanno una risoluzione di 2560×2560, dunque perfetti praticamente per qualsiasi display ad alta risoluzione. Sebbene siano progettati per un tablet, è possibile utilizzarli anche su uno smartphone o su un computer.

Le immagini mostrate nella galleria qui sopra sono in formato compresso, quindi consigliamo di scaricare gli sfondi a piena risoluzione dal link sottostante.

Nel caso questi sfondi non fossero di vostro gradimento potete dare un’occhiata agli sfondi esclusivi di Samsung Galaxy S22, anch’essi già disponibili al download. In alternativa sono scaricabili anche quelli di OPPO Find X5 Pro.

Il tablet Moto Tab G70 sarà disponibile per il preordine in India in un’unica colorazione Modernist Teal a partire dal 22 gennaio.

