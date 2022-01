Android 13 porterà delle novità per il design delle icone di tutte le app

Con la versione Android 12, Google ha già compiuto un piccolo salto di qualità consentendo di modificare le icone in base al tema impostato sullo smartphone, tuttavia la funzione è ancora molto limitata e soltanto con il futuro Android 13 dovrebbe raggiungere la sua forma più evoluta.

Nei giorni scorsi abbiamo visto come la prossima versione di Android porterà con sé una funzione presa in prestito dal mondo Apple e ulteriori evoluzioni sul fronte della gestione delle notifiche e dei temi dinamici. Oggi parliamo di una possibile novità complementare a questi ultimi.

Icone a tema su Android 13

Con Android 12, Google ha introdotto maggiori possibilità di personalizzazione delle icone delle app e messo a disposizione di tutti gli utenti una funzione già provata in beta. La finalità perseguita attraverso questa funzione consiste innanzitutto in un adattamento delle icone presenti nella schermata home all’immagine impostata come sfondo. Si tratta, insomma, di un effetto strettamente legato all’implementazione del Material You di Android 12.

Purtroppo, però, la funzione in argomento non è ancora perfetta, anzi è pesantemente lacunosa: l’adattamento menzionato non è ancora disponibile per tutte le applicazioni. Ciò non dovrebbe dipendere dagli sviluppatori, quanto piuttosto da un’opportunità mancata: probabilmente non c’è ancora un’interfaccia che possa essere usata per le app di terze parti; il sistema di modifica adattiva delle icone, insomma, è riservato alle sole applicazioni di Google. Questa limitazione, però, vanifica completamente la potenziale gradevolezza visiva della funzione.

A dispetto delle voci circolate nei giorni scorsi, secondo le quali Google avrebbe reso disponibile le Themed Icons per alcune app terze particolarmente popolari già nella seconda versione beta di Android 12L, al momento non c’è nulla di vero. La situazione, anzi, non dovrebbe cambiare significativamente fino al rilascio di Android 13: al netto di metodi ufficiali già esistenti, infatti, soltanto a quel punto dovrebbe essere resa disponibile un’API per consentire agli sviluppatori di tutte le app di mettersi in pari. Il lavoro da fare non sarebbe moltissimo: basterebbe l’aggiornamento di alcune API nel framework e a livello di Launcher3.

Senza dubbio, la compiuta evoluzione di questa funzione di modifica delle icone in base al tema dello smartphone rappresenterebbe il completamento del lavoro iniziato con Android 12 attraverso il Material You e il sistema di temi dinamici Monet.