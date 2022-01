La versione finale di Android 12 è stata rilasciata da Google soltanto un paio di mesi fa ed ancora oggi è installata su pochi device ma il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se nelle scorse ore siano emerse alcune interessanti anticipazioni sulla prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Android 13.

Tra le novità studiate dal team di Google vi sarebbe anche una funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di trasferire la riproduzione di contenuti multimediali tra il telefono e altri dispositivi, probabilmente con un sistema che ricorda quello già visto su iPhone e Apple Homepod.

Cosa sappiamo delle nuova funzionalità di Android 13

Allo stato attuale i dettagli relativi a questa nuova funzionalità sono limitati a ciò che è possibile apprendere dalle seguenti immagini, che ci mostrano come potrebbe essere la sua interfaccia e che potrebbe essere lanciata con il nome di “Tap to Transfer”:

Questa nuova presunta funzione di Android 13 dovrebbe mostrare apposite notifiche con alcune informazioni utili nel momento in cui un utente sta riproducendo contenuti multimediali su uno smartphone e si avvicina abbastanza a un altro dispositivo capace di ricevere la trasmissione multimediale (per esempio potrebbe trattarsi di un altro telefono, un tablet o uno smart speaker con Google Assistant).

Il sistema studiato da Google avviserà l’utente nel caso in cui sia troppo lontano dal dispositivo a cui trasferire la riproduzione multimediale e, quando questa è stata avviata, gli consentirà anche di annullarla.

Restano da scoprire tanti dettagli sul funzionamento di tale presunta novità di Android 13, come ad esempio la tecnologia che dovrebbe utilizzare per la trasmissione dei contenuti multimediali (potrebbe essere NFC o UWB) o i requisiti che dispositivi terzi devono vantare per divenire dei “ricevitori”.

Tra le altre novità di Android 13 emerse nelle scorse ore vi è anche un miglioramento relativo allo scanner dei codici QR, che potrebbe essere accessibile già nella schermata di sblocco (senza quindi la necessità di accedere prima all’app fotocamera o all’applicazione dedicata a questa funzione):

Purtroppo al momento non vi sono altri dettagli sul suo funzionamento e non è chiaro se si tratti soltanto di un semplice collegamento rapido alla fotocamera.

Ed ancora, tra le novità di Android 13 vi sarà pure qualche modifica per il selettore di output dei contenuti multimediali, che dovrebbe mostrare agli utenti più informazioni e un’interfaccia rinnovata. A seguire due immagini della nuova UI e una dell’attuale versione (a destra):

Ancora mancano diversi mesi alla presentazione ufficiale di Android 13 ma, a quanto pare, le indiscrezioni sulle novità che porterà con sé hanno già iniziato a susseguirsi in Rete.