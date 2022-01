Da MediaWorld è di nuovo tempo di Red Weekend con tre giorni di offerte sulla tecnologia e consegne gratuite. Le offerte riguardano ovviamente anche diversi smartphone Android e sono valide solo online fino al 16 gennaio 2022.

Le offerte Android del nuovo Red Weekend MediaWorld (14-16 gennaio 2022)

Il Red Weekend porta tante offerte tech sul sito MediaWorld, tra le quali spicca un bel numero di proposte sugli smartphone Android. Gli sconti toccano dispositivi di diverse fasce di prezzo: si passa da costosi pieghevoli come Samsung Galaxy Z Fold3 5G fino ad arrivare ai fascia bassa sotto i 100 euro, ovviamente senza scordarsi la gamma media.

Ecco le offerte Android più interessanti del nuovo Red Weekend MediaWorld, disponibile online fino a domenica 16:

Per consultare tutte le offerte del Red Weekend MediaWorld potete semplicemente cliccare sul link qui in basso. Siete riusciti a trovare il vostro nuovo smartphone Android? Fatecelo sapere nel solito box in fondo.

