Alcuni giorni fa Huawei ha presentato ufficialmente Huawei P50 Pocket, ossia il primo smartphone della serie P dotato di un display pieghevole, device con il quale il colosso cinese mira a competere con Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Ricordiamo che stiamo parlando di un telefono di fascia alta, così come ci viene confermato da un rapido sguardo alla sua dotazione tecnica nonché dal suo stesso design, decisamente ricercato e curato sin nei più piccoli particolari.

Huawei P50 Pocket è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 (con GPU Adreno 660) e può contare su un display primario OLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel), refresh rate a 120 e touch sampling rate a 300 Hz e su un display esterno circolare OLED da 1,04 pollici, con risoluzione 340 x 340 pixel, refresh rate a 60 Hz e touch sampling rate a 120 Hz.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo 8 GB o 12 GB di RAM, 256 GB o 512 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 10,7 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 40 megapixel, sensore ultra grandangolare da 13 megaplixel e sensore Ultra Spectrum da 32 megapixel), una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge da 40 W) e sistema operativo HarmonyOS 2.

Gli sfondi di Huawei P50 Pocket da scaricare

Il nuovo smartphone pieghevole di Huawei ha già fatto il suo esordio ufficiale in Cina mentre al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe arrivare in Europa.

In attesa di saperne di più, è possibile scaricare alcuni degli sfondi ufficiali di Huawei P50 Pocket e usarli per personalizzare la schermata principale e quella di sblocco di ogni altro smartphone Android.

Previous Next Fullscreen

Se uno (o anche diversi) di questi sfondi del nuovo smartphone di Huawei ha stuzzicato la vostra curiosità, potete trovare il pacchetto completo attraverso il seguente link:

Scarica gli sfondi ufficiali di Huawei P50 Pocket