Xiaomi e Realme inizieranno il 2022 con diverse novità. Le due aziende mirano a superare Samsung per vendite di smartphone sul mercato globale e daranno il via all’anno nuovo con diversi nuovi prodotti che, come al solito, si caratterizzeranno per un rapporto qualità/prezzo al top. In queste ultime ore sono arrivate diverse conferme in merito a quelli che saranno i prossimi progetti di Xiaomi e Realme. Entrambi i brand sono al lavoro sui rivali dei futuri Samsung Galaxy S22 oltre che su mid-range di nuova generazione da lanciare già ad inizio 2022. Ecco i dettagli completi:

Xiaomi: pronti i nuovi top di gamma Xiaomi 12

Partiamo da Xiaomi. La casa cinese ha annunciato, nei giorni scorsi, la data di presentazione della gamma Xiaomi 12. I nuovi flagship di casa Xiaomi verranno svelati entro fine anno (l’evento ufficiale è fissato per il 28 dicembre) ed arriveranno, sul mercato cinese, ad inizio del 2022 potendo contare, tra i primi dispositivi in assoluto, sulla potenza del nuovo Snapdragon 8 Gen 1, il chipset top di gamma di Qualcomm. Lato software ci sarà anche la nuova MIUI 13 con nuove funzionalità e, si spera, maggiore ottimizzazione generale.

Le novità di casa Xiaomi non finiscono qui. L’azienda prepara, infatti, gli ultimi smartphone della serie 11. Si tratta dei nuovi Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge. I due dispositivi arriveranno sul mercato indiano ad inizio 2022 con l’evento di lancio che è stato appena annunciato per il prossimo 6 gennaio. I due dispositivi potranno contare sul SoC MediaTek Dimensity 920, abbinato a varie configurazioni di RAM e storage, e sul sensore Samsung HM2 da 108 Megapixel come punto di riferimento per il comparto fotografico.

Da notare che il nuovo Xiaomi 11i HyperCharge includerà una batteria da 4.500 mAh con ricarica ultra-rapida da ben 120 W (basteranno 15 minuti per una carica completa). Lato software troveremo Android 11 con MIUI 12.5, I due nuovi smartphone della serie 11 di Xiaomi in arrivo in India sono, in realtà, dei rebrand dei Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+ lanciati lo scorso ottobre sul mercato cinese. Per il momento, non ci sono conferme in merito ad un possibile debutto europeo degli “ultimi”

Realme: a inizio gennaio arriva la GT2 Series per contrastare Xiaomi 12 e i futuri Galaxy S22

Anche il 2022 partirà con tante novità per Realme. Il brand, dopo aver superato la soglia dei 100 milioni di smartphone venduti nel corso del 2021, non ha intenzione di fermarsi e inizierà l’anno nuovo con nuovi progetti. Il prossimo 4 gennaio, infatti, è in cantiere il debutto di Realme GT 2 series, la nuova famiglia di flagship con cui il brand punta ad espandersi, ulteriormente, nella fascia alta del mercato proponendo prestazioni al top a prezzo contenuto.

Esattamente come gli Xiaomi 12, anche i nuovi Realme GT 2 potranno contare sulla presenza dello Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo top di gamma di Realme arriverà sul mercato già nelle prime settimane del prossimo anno. Entro il primo trimestre del 2022 ci sarà, inoltre, il lancio globale della GT 2 Series, attesa anche in Europa. Da notare che per i nuovi flagship, Realme continuerà a collaborare con il designer Naoto​ ​Fukasawa che ha (letteralmente, c’è la sua firma sotto il logo Realme sulla scocca posteriore) firmato il design del Realme GT Master Edition, arrivato in Italia qualche mese fa.