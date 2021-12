Huawei si prepara a svelare il nuovo Huawei P50 Pocket. Si tratta di un nuovo smartphone pieghevole che andrà ad ampliare la gamma Huawei P50. Il nuovo P50 Pocket sarà il primo flip phone pieghevole di casa Huawei che, per il progetto, adotterà una soluzione simili a quella proposta da Samsung con la serie Galaxy Z Flip. Il progetto debutterà nel corso di un evento in programma il 23 dicembre prossimo in Cina e sarà in vendita, sempre nel mercato “di casa” di Huawei, nelle settimane successive.

In attesa del debutto ufficiale, il nuovo Huawei P50 Pocket si mostra online in queste ore in alcune immagini apparse sul magazine di moda Harper’s Bazaar. Queste immagini mostrano lo smartphone e, nel ruolo di testimonial, l’attrice e cantante cinese Guan Xiaotong. Il nuovo pieghevole di Huawei è anche al centro di alcune indiscrezioni che ci anticipano le specifiche tecniche del progetto. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli.

Huawei P50 Pocket: immagini e specifiche del nuovo pieghevole

Le informazioni ufficiali sul nuovo progetto di Huawei sono praticamente assenti ma i rumors non mancano di certo. Il nuovo Huawei P50 Pocket dovrebbe arrivare sul mercato con un display da 6.85 pollici di diagonale, risultando quindi leggermente più grande rispetto al Galaxy Z Flip 3 5G di Samsung che si ferma a 6.7 pollici di diagonale. Sulla scocca esterna ci sarà anche un display da 1 pollice di diagonale e dalla forma circolare.

Il secondo modulo circolare, invece, sarà riservato alle fotocamere. Lo smartphone avrà una tripla camera posteriore. Il P50 Pocket dovrebbe integrare un sensore principale da 50 Megapixel supportato da altri due sensori, uno da 13 Megapixel ed uno da 8 Megapixel, che potrebbero essere un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo. Lo smartphone dovrebbe supportare anche uno zoom ottico 3x.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito al modello di SoC utilizzato dal nuovo pieghevole. Il P50 Pocket sarà, quasi sicuramente, un top di gamma e, quindi, potrebbe adottare una soluzione di fascia alta per quanto riguarda il chipset. Anche la dotazione di RAM e storage sarà abbondante molto probabilmente. Nessun dettaglio sulla capacità della batteria, un parametro fondamentale per valutare l’autonomia dello smartphone anche in considerazione dell’ampio display presente.

Ci sarà, però, la ricarica rapida da 66 W che garantirà una netta riduzione dei tempi di carica della batteria. Le immagini del nuovo Huawei P50 Pocket ci confermano la presenza di una versione Gold dello smartphone. Tale variante, però, potrebbe non essere l’unica. In arrivo potrebbe esserci anche una versione Blue. Non possiamo escludere ulteriori varianti cromatiche, magari in arrivo nei prossimi mesi.

Ancora tutto da valutare il prezzo di listino del nuovo Huawei P50 Pocket (per il mercato cinese) ed una sua eventuale commercializzazione sul mercato internazionale. In caso di arrivo in Europa, il nuovo pieghevole di casa Huawei potrebbe costare più di 1.000 euro, adeguandosi al listino di altri flip phone top di gamma. L’appuntamento è, quindi, fissato al 23 dicembre per la presentazione ufficiale.