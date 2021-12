Lo smartphone Google Pixel 6 ha portato il design finale Material You su Android 12 e un’app Google Traduttore rinnovata per sfruttare il chip Tensor.

L’app Google Traduttore aggiornata è stata lanciata per la prima volta alla fine di ottobre per i dispositivi alimentati da Tensor, mentre ora sta raggiungendo più smartphone della famiglia Google Pixel.

Google Traduttore con Material You sta arrivando sui Pixel meno recenti

La riprogettazione di Google Traduttore è disponibile su Google Pixel 5 e Pixel 4 XL con le versioni 6.26 e 6.27 dell’app, suggerendo che si tratta probabilmente di un cambiamento lato server.

Come su Google Pixel 6, questo nuovo design rispetta la funzione Dynamic Color basata sullo sfondo di Android 12. Su Pixel 4 XL non sembrano mancare funzionalità all’app rispetto a Pixel 6, ma le traduzioni saranno probabilmente più lente non disponendo del chip incentrato sull’intelligenza artificiale.

Al momento l’aggiornamento non sembra disponibile su altri smartphone Android con la stessa versione dell’app, tuttavia non costa nulla provare ad aggiornare Google Traduttore tramite il Play Store. Recentemente il colosso di Mountain View ha ritoccato anche l’app Google Calendar aggiungendo l’avatar e il selettore di account.

