Per qualche motivo l’app mobile Google Calendar storicamente non ha mai mostrato l’account corrente come Workspace/G Suite, ma a breve questa limitazione finalmente scomparirà.

Il colosso di Mountain View sta apportando una modifica alle app Android e iOS del calendario in modo che il commutatore di account proprietario appaia nell’angolo in alto a destra come nella maggior parte delle app Google.

Google Calendar presto offrirà l’avatar e il commutatore di account

Lo scopo più ovvio di questa modifica è fare in modo che gli utenti sappiano sempre in quale account stanno creando un evento prima di andare alla pagina “aggiungi”. Attualmente è necessario passare manualmente nel campo “Aggiungi titolo”, che è qualcosa che bisogna ricordarsi di fare.

L’app mostrerà comunque gli eventi per tutti gli account a cui l’utente ha effettuato l’accesso o qualsiasi altro account di calendario che ha aggiunto, tuttavia quello corrente sarà sempre elencato nella parte superiore in un’apposita sezione nello stesso menu e attirerà l’attenzione dell’utente grazie all’immagine dell’avatar.

Questa novità di Google Calendar è attualmente in fase di rilascio e raggiungerà tutti gli account sia Workspace che personali nel corso delle prossime settimane. Prossimamente Google Calendar renderà anche più semplice sfuggire agli inviti indesiderati evitando di visualizzarli automaticamente nella pianificazione dell’utente.

