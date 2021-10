Negli ultimi mesi, grazie all’avvento di Android 12 e del Material You la maggior parte, se non la totalità, delle applicazioni di Google si sono progressivamente aggiornate al nuovo stile grafico di Big G; unica assente finora era Google Traduttore che aveva mostrato segnali positivi in tal senso e che adesso sembra davvero pronta ad abbracciare il Material You.

L’app di traduzione ha una storia un po’ diversa rispetto alle altre applicazioni di Google in quanto non ha ricevuto tutti i progressivi aggiornamenti estetici saltando, peraltro, la seconda generazione del “Google Material Theme”, passando così dal Material Design del 2014 all’attuale aggiornamento in Material You.

È infatti notizia di queste ore il rilascio della versione 6.25.0.02.404801591 di Google Traduttore che dovrebbe implementare il Material You.

Material You sbarca finalmente su Google Traduttore

Il cambiamento più sostanziale del nuovo aggiornamento grafico è l’evidente uso di colori più vivaci ispirati dallo sfondo del dispositivo in puro stile Material You.

Tra le altre novità che fanno la loro comparsa in Google Traduttore si notano l’utilizzo di forme più morbide e la presenza di pulsanti grandi e di facile utilizzo sia per cambiare lingue che modalità di traduzione.

In alto a destra è possibile notare la presenza di un pulsante per avere accesso rapido alla propria cronologia di traduzione e uno per disegnare manualmente le parole da tradurre.

Attualmente sembra che la nuova versione in Material You di Google Traduttore sia disponibile esclusivamente solo sui Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma che tale esclusiva possa essere una soluzione temporanea scelta da Google stessa.

Staremo a vedere se l’aggiornamento raggiungerà tutti gli utenti o se rimarrà a tutti gli effetti un’esclusiva dei nuovi Pixel 6 di Google.

