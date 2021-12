Wear OS 3 di Google ha ufficialmente debuttato quest’anno a bordo di Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione), ma grazie alla nuova emulator image per sviluppatori pubblicata da Big G possiamo vederne meglio il design senza la pesante personalizzazione della One UI.

Allo stato attuale, infatti, non sappiamo ancora precisamente che aspetto la nuova versione di Wear OS – comunque ancora basata su Android 11 e non su Android 12 – avrà su altri smartwatch che la dovrebbero ricevere nel corso del 2022, come ad esempio Fossil Gen 6 e TicWatch Pro 3.

Wear OS 3 di Google: nuove immagini della UI

La pubblicazione della prima emulator image di Wear OS 3 da parte di Google risale al mese di maggio, anticipando persino il lancio dei Galaxy Watch4. Già quella build conteneva elementi del Material You, così come app drawer e menù dei quick setting rinnovati.

Adesso la casa di Mountain View ha effettuato l’upload di una nuova emulator image che reca la data del 17 novembre 2021, regalandoci una vista migliore di quello che dovrebbe essere il design di Wear OS 3 stock.

Gli screenshot che vedete di seguito arrivano da Reddit ed evidenziano un utilizzo maggiore dei gradienti, forme più stondate, toggle nella schermata principale delle Impostazioni, un nuovo slider per regolare la luminosità, le icone nel menù delle app Recenti e tanto altro. La stessa schermata della batteria, così come è stata rivisitata, sembra avvicinare maggiormente le forme dell’OS ad Android 12. Tra le varie Impostazioni compare anche la voce “Health Services“, che mostra un’icona di Google Fit e comprende opzioni per genere, altezza e peso. Allo stato attuale, non c’è ancora alcuna traccia di Fitbit, la cui acquisizione da parte di Big G ne prospetta comunque un ruolo importante nel futuro del sistema operativo.

In aggiunta a questo, Google ha dato una bella svecchiata alla sezione dedicata alle watchface: un testo curvo per seguire le forme dell’ipotetico schermo mostra il titolo della watchface, mentre un tasto Edit compare nella parte bassa dell’anteprima; le restanti opzioni non evidenziano novità particolari. Lo stesso aggiornamento della UI interessa anche la sezione dedicata ai Tiles.

Per quanto riguarda l’app drawer, il nuovo design del colosso di Mountain View mette le app Recenti in cima alla pagina, seguita da una lista delle applicazioni installate. La nuova impostazione grafica mette da parte lo stile “Rolodex” curvo in favore di una più lineare lista di elementi, con la relativa icona sulla sinistra e il testo sulla destra.

Date un’occhiata ai primi screenshot della nuova emulator image per sviluppatori di Wear OS 3 di Google.

A dirla tutta, il lavoro svolto gomito a gomito da Samsung e Google sembra aver lasciato tracce anche qui, essendo evidente una certa somiglianza con la One UI della casa sudcoreana. È innegabile il miglioramento portato nella user experience dall’aggiunta di toggle in più menù delle Impostazioni, che eliminano la necessità di tap multipli solo per cambiare un’impostazione. In tutta la UI, inoltre, si nota la presenza di un maggior numero di icone, che rendono il tutto visivamente più appagante.

Dal momento che Google aveva già comunicato mesi fa l’arrivo di Wear OS 3 per Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular/LTE e Fossil Gen 6 nella seconda metà del prossimo anno (con lo stesso Google Pixel Watch che è meno vicino del previsto), c’è comunque tempo in abbondanza perché il volto del sistema operativo, così come spogliato della personalizzazione di Samsung, possa assumere un aspetto poco o tanto diverso da quello attuale.

Vi piace la direzione verso cui Google ha deciso di condurre l’evoluzione di Wear OS? Fatecelo sapere nei commenti.

