A fine agosto Fossil annunciava lo smartwatch Fossil Gen 6, il primo dispositivo wearable della compagnia a montare il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

Lo smartwatch è finalmente arrivato in Italia

A poco meno di un mese di distanza, Fossil è finalmente pronto a portare lo smartwatch in Italia con diverse varianti (SKU: FTW4059, SKU: FTW4061, SKU: FTW4062, SKU: FTW6080, SKU: FTW6078, SKU: FTW6077) a partire da 299 euro con molte colorazioni e cassa da 44 e 42 mm.

La presenza del processore Snapdragon Wear 4100+ offre numerosi vantaggi nell’utilizzo di tutti i giorni, a partire dalla velocità di ricarica adesso in grado di garantire l’80% di autonomia in appena 30 minuti. Le applicazioni si avviano più velocemente, migliora l’esperienza utente e anche la gestione dei consumi è molto più ottimizzata.

La possibilità di utilizzare YouTube Music e Spotify con i brani in locale, sul proprio smartwatch, rende ancora più vantaggioso scegliere il nuovo smartwatch come compagno ideale per uscire di casa e dimenticarsi del telefono. Il wearable dispone di numerosi sensori per la salute, oltre quello per il battito cardiaco, come il sensore SpO2 e molto altro. La cassa circolare monta un bel display AMOLED da 1,28 pollici mentre come sistema operativo non può mancare WearOS di Google, con il tanto atteso aggiornamento a Wear OS 3 in arrivo entro il 2022.

Prezzi e configurazioni Fossil Gen 6

Ecco i prezzi e le configurazioni di Fossil Gen 6:

Fossil Gen 6 con cinturino in acciaio grigio fumo a 329 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in acciaio color oro rosa a 329 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in acciaio color canna di fucile a 329 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in silicone nero a 299 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in silicone viola a 299 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in gross-grain verde mimetico a 299 euro;

Fossil Gen 6 con cinturino in pelle marrone a 299 euro.

