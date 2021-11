Google rinnova la schermata “Aggiornamenti di sistema” di Wear OS

Il 2021 è stato l’anno di un nuovo inizio per Wear OS: l’avvicinamento tra Google e Samsung ha prodotto i risultati sperati, tanto che, grazie alla serie Samsung Galaxy Watch4, il sistema operativo di Big G è sembrato finalmente un degno concorrente di Apple.

Nella seconda metà del prossimo anno diversi smartwatch Wear OS (ecco la nostra guida ai migliori, con e senza sistema operativo di Google) già in commercio verranno aggiornati alla versione 3 del sistema operativo con base Android 11 – per coloro che non lo sapessero, questi smartwatch presentano una versione del sistema operativo (da cercare sotto “Wear OS” o “Sistema operativo Android”) e una versione di sistema –, ma nel frattempo Google ha rilasciato una nuova schermata “Aggiornamenti di sistema” per Wear OS.

Allo stato attuale, molti aggiornamenti passano attraverso applicazioni del Google Play Store o i Google Play Services, ma con la versione 21.42.18 viene introdotta una nuova UI per gli aggiornamenti di sistema (Impostazioni > Sistema > Informazioni).

La precedente UI con una spunta blu e la dicitura “System is up to date” lascia il posto ad una nuova schermata: in alto è presente una piccola icona a forma di orologio, segue la dicitura “Your watch is up to date“; la sostanza è la stessa, ma sono presenti anche delle informazioni in più, ovvero la versione di Android installata (“Android version”) e quella delle patch di sicurezza (“Android security update”). Questo nuovo approccio è sicuramente più chiaro e meno confusionario di quello attuale descritto poco sopra.

Dal momento che questa piccola novità sembra già piuttosto diffusa, sembra proprio che la casa di Mountain View stia gettando le basi per il rilascio di Wear OS 3 con base Android 11 nel 2022.

