Nelle versioni precedenti di Android è possibile disabilitare i dati mobili o il Wi-Fi semplicemente toccando il rispettivo riquadro nelle impostazioni rapide, mentre su Android 12 queste azioni piuttosto frequenti necessitano di un passaggio aggiuntivo essendoci il nuovo pannello Internet.

Se non apprezzate la nuova impostazione predefinita potrebbe interessarvi sapere che ricorrendo al modding è possibile ripristinare i riquadri delle impostazioni rapide per Wi-Fi e dati mobili in Android 12.

Ecco come attivare le impostazioni rapide Wi-Fi e dati mobili in Android 12

Per sostituire il nuovo riquadro Internet con i vecchi riquadri Wi-Fi e dati mobili in Android 12 è sufficiente eseguire i seguenti comandi nella shell ADB:

settings put global settings_provider_model false

settings put secure sysui_qs_tiles “wifi,cell,$(settings get secure sysui_qs_tiles)”

Dopo aver seguito tutti i passaggi, i riquadri Wi-Fi e Dati mobili dovrebbero essere visualizzati nel pannello delle impostazioni rapide al posto del riquadro Internet.

Vale la pena notare che il pannello Internet non smette di funzionare dopo aver eseguito i comandi sopra menzionati, ma in pratica viene ripristinata una versione precedente chiamata Connettività Internet che consente di alternare Wi-Fi, dati mobili e modalità aereo.

Se si desidera tornare al riquadro Internet predefinito e disabilitare i riquadri Wi-Fi e Dati mobili basta eseguire i seguenti comandi ADB:

settings put global settings_provider_model true

settings put secure sysui_qs_tiles “internet,$(settings get secure sysui_qs_tiles)”

Questi comandi funzionano anche dopo l’ultimo aggiornamento di Android 12 per Google Pixel 3 e versioni successive.

