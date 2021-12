Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic in offerta a prezzi super su Amazon

Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic rientrano di diritto tra gli smartwatch più interessanti dell’anno, sono sicuramente i più appetibili tra quelli con Wear OS – sono immancabili nella nostra guida ai migliori smartwatch da acquistare –, e adesso sono acquistabili in offerta su Amazon ai prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma.

Offerte Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic su Amazon: prezzi minimi

Le versioni dei due modelli protagonisti delle offerte in argomento sono tre, sono tutte vendute e spedite da Amazon con Prime. Insomma, tutte arriverebbero in pochi giorni per un perfetto regalo di Natale per sé o per una persona cara. Ecco tutti i dettagli:

Avete scelto quale modello acquistare? Se siete indecisi, date un’occhiata alla nostra recensione linkata di seguito.

