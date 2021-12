Torniamo a occuparci di Redmi Note 11 4G e in particolare della versione globale di questo smartphone, la cui variante destinata alla Cina è già stata presentata in via ufficiale alla fine dello scorso mese.

Le ultime indiscrezioni sembrano confermare le voci secondo cui per la versione internazionale di Redmi Note 11 4G il colosso cinese abbia deciso di apportare alcune differenze rispetto al modello destinato al mercato interno per quanto riguarda la dotazione tecnica.

Processore e prezzo della versione globale di Redmi Note 11 4G

In particolare, la versione internazione dello smartphone di Redmi dovrebbe essere animata da un processore Qualcomm Snapdragon 680 mentre quella già lanciata in Cina può fare affidamento su una CPU MediaTek Helio G88.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione globale di Redmi Note 11 4G con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata potrebbe essere venduta a 199 dollari, pari al cambio a circa 175 euro, proponendosi così come una valida alternativa per chi è alla ricerca di un telefono di fascia medio-bassa.

Al momento non vi sono informazioni precise sulle varie opzioni tra cui gli utenti potranno scegliere per la memoria.

In attesa di saperne di più, ricordiamo la scheda tecnica della versione cinese dello smartphone, che in gran parte dovrebbe essere la medesima della variante internazionale:

processore MediaTek Helio G88

display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz e aspect ratio 1,500:1

4 GB o 6 GB di RAM LPDDR4x

128 GB di memoria integrata eMMC 5.1 (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD)

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, supporto Dual SIM

due altoparlanti stereo, ingresso jack audio da 3,5 mm

fotocamera frontale da 8 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore da 2 megapixel per gli scatti macro)

Probabilmente nel giro di qualche giorno ne sapremo di più.

