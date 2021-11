A distanza di circa un mese dalla presentazione della serie Redmi Note 11 arriva un nuovo smartphone di questa famiglia, dedicato a chi non ritiene il supporto alla connettività 5G una priorità: stiamo parlando di Redmi Note 11 4G.

In pratica, non si tratta di uno smartphone completamente nuovo, potendo essere considerato come una sorta di versione ottimizzata di Redmi 10 (o Redmi 10 Prime), device già disponibile in alcuni mercati.

Le principali caratteristiche di Redmi Note 11 4G

Animato da un processore MediaTek Helio G88 e dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz e aspect ratio 1,500:1, Redmi Note 11 4G può contare su 4 GB o 6 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di memoria integrata eMMC 5.1 (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, il supporto Dual SIM, due altoparlanti stereo e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Il comparto fotografico può fare affidamento su un sensore frontale da 8 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

Per quanto riguarda la batteria, Redmi Note 11 4G vanta un’unità da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 18 W e quella inversa a 9 W.

Sul mercato lo smartphone farà il suo esordio con a bordo l’interfaccia MIUI 12.5 basata su Android 11 (probabilmente in seguito riceverà l’aggiornamento ad Android 12).

Prezzi e disponibilità del nuovo smartphone di Redmi

Redmi Note 11 4G sarà disponibile in Cina in tre colorazioni (Dreamy Clear Sky, Time Monologue e Mysterious Blackland) al prezzo di 999 yuan (pari a circa 140 euro) per la versione con 4 GB di RAM e di 1.099 yuan (pari a circa 155 euro) per la versione con 6 GB di RAM.

Non vi sono informazioni sulla possibile commercializzazione in altri mercati, nei quali il device potrebbe essere lanciato con il nome di Redmi Note 10 2022.

