La nuova versione dell’applicazione Google Home si arricchisce di una funzionalità che tanti utenti Android ricorderanno di avere usato in passato grazie ad un’altra app: ci riferiamo alla possibilità di trasformare lo smartphone in una sorta di vero e proprio telecomando per i dispositivi Android TV.

Si tratta di una funzionalità di cui ci siamo già occupati lo scorso mese e che con la versione 2.47.1.10 introduce nuove opzioni e diventa un po’ più completa, consentendo agli utenti di gestire il dispositivo Android TV dal proprio telefono.

Con Google Home lo smartphone diventa un telecomando per Android TV

Una volta lanciata l’app Google Home e scelto il dispositivo Android TV, l’utente può continuare a sfruttare il sistema di controlli basati sull’interfaccia a scorrimento oppure propendere per il nuovo sistema D-pad.

In tale ultimo caso, si troverà di fronte un’interfaccia minimalista e con poche opzioni che, tuttavia, dovrebbero garantire un’esperienza nel complesso piacevole e completa.

In particolare, al di sotto del D-pad trovano posto i tasti per tornare indietro, andare nella schermata principale, attivare Google Assistant, silenziare il dispositivo Android TV, alzare e abbassare il volume di riproduzione.

Ricordiamo che nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha deciso di spostare le funzionalità di controllo remoto dei dispositivi Android TV dall’apposita app Telecomando (che è stata anche rimossa dal Google Play Store), implementandoli nell’app Google TV. La scelta di portare ora tale funzionalità anche all’interno dell’app Google Home non potrà che fare piacere agli utenti che desiderano gestire tutti i propri device da una sola applicazione.

Al momento non è chiaro se questa interfaccia con i controlli con D-pad sia già disponibile per tutti gli utenti o se sia ancora in fase di rilascio. Ad ogni modo, potete scaricare la versione 2.47.1.10 dell’applicazione da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: