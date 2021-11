Google ha lanciato la sua nuova app remota per Android TV un paio di mesi fa, ma accedervi dall’app Google TV sullo smartphone non è particolarmente comodo.

Con l’ultimo aggiornamento di Google Home è finalmente possibile controllare Chromecast o Nvidia Shield senza la necessità di un’app aggiuntiva.

Quando si accede a Google Home e si seleziona un dispositivo con Android TV, ora appare una nuova opzione per aprire un telecomando virtuale lungo la parte inferiore del display. L’abbinamento avviene attraverso un PIN mostrato sulla smart TV.

Google Home ha il suo telecomando Android TV, ma alcune funzionalità mancano

Purtroppo questo telecomando non è completo come quello dell’app Google TV, nonostante sembri quasi identico, con un grande touchpad e i pulsanti per Home e Google Assistant.

Un pulsante di accensione in alto a destra consente di accendere o spegnere il televisore con un solo tocco, ma per il resto si tratta di un’interfaccia piuttosto limitata. Le opzioni volume e muto mancano in Home, così come la possibilità di passare da un touchpad a un classico D-pad per la navigazione.

Infine, questo telecomando è un po’ più difficile da trovare in Google Home, tuttavia è possibile che questa integrazione possa ottenere una comoda scorciatoia in futuro.

Per verificare se le modifiche sono disponibili per il vostro account è necessario aggiornare l’app Google Home tramite Play Store utilizzando il badge sottostante, oppure installando manualmente il relativo l’APK scaricabile da APK Mirror.