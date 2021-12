Google Foto è una delle app più utilizzate per conservare ed eventualmente consultare le proprie foto ed i propri video. Una delle funzionalità più apprezzate di Google Foto è la possibilità di rivivere i momenti passati tramite il sistema di catalogazione che ricorda, di giorno in giorno, agli utenti dove si trovavano e cosa facevano negli anni precedenti. In vista della fine dell’anno ed in concomitanza con l’arrivo di alcune novità per il servizio, Google ha scelto di stilare un elenco di cinque modi per “guardare indietro” e riscoprire i propri ricordi grazie alle foto e ad i video archiviati in Foto.

Uno degli strumenti più utili messi a disposizione da Google Foto è il widget I mei Ricordi, disponibile sugli smartphone Android ed iOS. Con il widget è possibile riviere i momenti passati direttamente dalla schermata iniziale del proprio dispositivo. Su Android, inoltre, c’è anche il nuovo widget Persone e animali domestici che permette di avere sempre sott’occhio le foto più belle della propria famiglia, degli amici e degli animali domestici. Dal widget è poi possibile raggiungere direttamente l’app e accedere alla galleria completa.

Google ha, inoltre, annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per le foto cinematografiche, una funzionalità lanciata lo scorso anno. Grazie al nuovo sistema le proprie foto possono prendere vita in un modo ancora più completo e coinvolgente. Un altro modo per riscoprire le proprie foto grazie a Google Foto è rappresentato dal carosello dei Ricordi posto nella parte superiore della griglia delle foto.

Da notare, inoltre, che Google consente l’accesso ai propri Ricordi di Google Foto anche tramite Nest Hub e non solo con le app per smartphone e tablet. Basta accedere alla scheda “La tua giornata” per scoprire le foto passate. I ricordi, inoltre, possono essere anche fastidiosi e, talvolta, è meglio non rivedere immagini o foto passate. Per venire incontro alle esigenze degli utenti, Google Foto include degli strumenti avanzati che consentono di nascondere le foto di determinate persone, di animali domestici o di particolari periodi di tempo.