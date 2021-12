Tra le tante novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori di Google Chrome vi è anche quella che nelle scorse ore è stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti e grazie alla quale è possibile usufruire di un notevole miglioramento per quanto riguarda la condivisione.

Nel corso degli anni l’interfaccia di condivisione di Android è andata via via evolvendosi, migliorando versione dopo versione e la stessa cosa si può ripetere anche per le singole applicazioni del colosso di Mountain View.

Gli utenti Google Chrome nel corso degli anni hanno visto crescere le possibilità di condivisione e con la build 98.0.4736.0 del canale Dev il browser del colosso di Mountain View si arricchisce della possibilità di aggiungere reazioni emoji animate durante la condivisione di una pagina Web.

Tale funzione deve essere abilitata tramite l’apposito flag (chrome://flags/#lightweight-reactions-android) e, dopo avere riavviato il bowser, gli utenti al momento della condivisione di una pagina dovrebbero visualizzare l’opzione “aggiugni emozione”, grazie a cui è possibile aggiungere più reazioni emoji animate sulla stessa pagina e regolarne la posizione e l’orientamento prima di condividere o salvare il file in formato GIF.

La versione 98.0.4736.0 di Google Chrome Dev può essere scaricata da APK Mirror.

Google Chrome supporta gli screenshot a scorrimento

E sempre a proposito del browser di Google, con la versione 96 è stato implementato per tutti gli utenti il supporto ad una delle nuove funzionalità più apprezzate di Android 12: stiamo parlando degli screenshot a scorrimento.

In pratica, su Google Chrome è possibile sfruttare il tasto “Cattura altro” (posizionato accanto alle icone di condivisione e modifica) per essere indirizzati su un visualizzatore della pagina a schermo intero, dal quale sarà possibile selezionare la parte di pagina da condividere, il tutto con opzioni per modificare, salvare e condividere direttamente.

La versione 96 di Google Chrome per Android è già disponibile nel Google Play Store: