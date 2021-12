Adesso non avete più scuse: se siete alla ricerca del miglior smartphone Samsung attualmente in circolazione oggi non dovreste perdere assolutamente l’occasione di acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. È infatti partita una promozione che ne combina ben 3 insieme e che permette farsi un parco tecnologico davvero all’avanguardia dato che oltre a un cospicuo sconto avrete in omaggio la Cover con S-Pen integrata e un Chromebook.

Minimo storico per Galaxy S21 Ultra e 2 ghiotti regali

Cliccando il link in fondo alla news, avrete l’opportunità di acquistare Galaxy S21 Ultra a 899 euro invece di 1279 euro senza bisogno di alcun coupon, infatti questo viene applicato automaticamente una volta inserito a carrello. È un prezzo piuttosto importante ma comunque il minimo storico finora mai raggiunto e una offerta rara che vi garantisce un risparmio superiore a 350 euro per uno smartphone che resta protagonista della scena mobile, anche perché ha appena ricevuto l’aggiornamento Android 12 e One UI 4.0.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a risoluzione WQHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Il processore Exynos 2100, finalmente in grado di colmare il gap con la controparte Qualcomm, è accompagnato da 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh. Il punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico con un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 10 MP con zoom ottimo 3X.

Una volta acquistato, tra il 3 e il 19 dicembre 2021, aderirete automaticamente a due promozioni: riceverete infatti in regalo la Cover con S-Pen per Galaxy S21 Ultra (del valore di circa 80 Euro, info e regolamento) e il Galaxy Chromebook Go (del valore di 199 Euro, info e regolamento) insomma, decisamente imperdibili.

Disponibile anche in colorazione Silver.

