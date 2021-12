Fastweb è uno degli operatori telefonici italiani che hanno deciso di puntare forte sulla connettività 5G e nelle scorse ore ha rinnovato la pagina sul proprio sito dedicata alla sua rete 5G, in modo da mettere in risalto i progressi compiuti negli ultimi mesi.

In particolare, l’operatore ha inserito una nuova mappa interattiva (con inclusa una barra per le ricerche) che consente agli utenti di rendersi rapidamente conto della copertura 5G di Fastweb località per località, così da poter prendere una decisione consapevole sull’opportunità di attivare un’offerta che includa anche questa connettività.

Ecco il nuovo sito per la rete 5G di Fastweb

Il team di Fastweb precisa che allo stato attuale è al lavoro per riuscire a raggiungere entro il 2025 con la propria rete 5G il 90% della popolazione, ricordando che nelle zone coperte dal 5G gli utenti possono anche contare su una rete 4G ad alte prestazioni, in modo da avere la garanzia di una navigazione sul Web stabile e a velocità elevate.

Nel sito Fastweb dedicato alla rete 5G (che potete trovare seguendo questo link) sono anche presenti gli elenchi degli smartphone certificati dall’operatore telefonico (ora anche quelli di Motorola) e con i quali è possibile sfruttare la sua rete più veloce.

Ricordiamo che tutti i clienti Fastweb possono usufruire gratuitamente e senza costi aggiuntivi del 5G e da maggio l’operatore telefonico attiva in automatico la navigazione con questa connettività a tutti quelli che usano uno smartphone compatibile entro 20 giorni.

Stando ai dati pubblicati dall’operatore telefonico, a novembre la sua rete 5G ha superato quota 1.000 comuni coperti suddivisi in 95 province e c’è da riconoscere a fastweb il merito di essersi messo duramente al lavoro per ampliare il proprio servizio anche al di fuori delle città più grandi del nostro Paese.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

