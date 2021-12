Quest’anno gli smartphone Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 sono diventati tra i primi dispositivi della serie Galaxy A a ricevere la proprietà della resistenza all’acqua, tuttavia sembra che Samsung estenderà questa caratteristica a molti smartphone più economici della serie Galaxy A del prossimo anno.

Secondo un rapporto della testata coreana The Elec, diversi nuovi smartphone della serie Galaxy A sono destinati a ottenere una classificazione IP ufficiale il prossimo anno. Questa strategia probabilmente darà a Samsung un vantaggio rispetto ai concorrenti cinesi come Xiaomi, OPPO e Realme che da tempo rappresentano i suoi principali rivali nei segmenti di fascia media e bassa. Nel frattempo sono trapelati i primi render di Samsung Galaxy A73.

Samsung prevede di dotare di resistenza all’acqua più smartphone Galaxy A il prossimo anno

Secondo il rapporto non tutti i modelli della serie Galaxy A riceveranno una classificazione IP, ma solo i modelli Galaxy A33 e superiori saranno dotati di questa caratteristica. Ciò significa che Samsung Galaxy A33, Galaxy A53 e Galaxy A73 dovrebbero avere tutti una classificazione IP ufficiale per la resistenza alla polvere e all’acqua. In particolare Samsung Galaxy A33 sarà resistente all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP67.

Il rapporto rivela che Samsung utilizzerà materiali a membrana e silicone impermeabili che verranno applicati al microfono e all’altoparlante, oltre che alla porta di ricarica.

Sebbene il grado di protezione IP67/68 sia diventato da tempo un punto chiave sugli smartphone di fascia alta, deve ancora diffondersi tra i dispositivi economici e di fascia media, in quanto questa proprietà fa aumentare il prezzo dello smartphone di circa 15 dollari, come sottolineato dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei in un’intervista.