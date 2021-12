L’aggiornamento ad Android 12 ha portato tante novità sugli smartphone Google Pixel (e non solo), ma anche qualche “problemino”. Le ultime segnalazioni riguardano alcuni problemi di connettività per gli smartphone della casa di Mountain View, compresi gli ultimi arrivati Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Niente segnale per alcuni Google Pixel con Android 12: come (provare a) risolvere

Nonostante in redazione non abbiamo riscontrato problemi di sorta sotto questo punto di vista con diversi modelli di Google Pixel, non possiamo pretendere di “fare statistica”. Sono infatti diverse le segnalazioni su Reddit e sul forum ufficiale che parlano di problemi di connettività in questi ultimi giorni: in alcuni casi lo smartphone segnala una generica assenza di segnale (o addirittura l’assenza della SIM), in altri il segnale sembra esserci ma in realtà non offre connettività 5G o LTE (con tanto di puntino esclamativo).

La questione, come anticipato, non pare toccare solo Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ma anche altri modelli aggiornati ad Android 12 come Pixel 4 e Pixel 4a. Come risolvere il problema dunque? In realtà una soluzione “ufficiale” non c’è, ma possiamo raccomandare un paio di possibili rimedi: il primo, che potrebbe funzionare solo temporaneamente, è il classico riavvio dello smartphone; il secondo consiste nel disattivare la funzione “Connettività adattiva” all’interno delle impostazioni, che potrebbe avere a che fare col problema.

La questione potrebbe risolversi mediante l’aggiornamento di qualche servizio da parte di Google, che per il momento non si è pronunciata. Avete riscontrato anche voi qualche problema di connettività con il vostro smartphone Google Pixel negli ultimi giorni? Fateci sapere la vostra nel solito box.

