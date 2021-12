Android 12 è disponibile in versione stabile nell’AOSP da inizio ottobre e per i Google Pixel da un paio di settimane più tardi e si sta pian piano avvicinando al rilascio anche per Android TV: da qualche ora è disponibile al download la build finale destinata agli sviluppatori, che anticipa le novità in arrivo per tutti gli utenti.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, c’è una premessa fondamentale da fare: al pari della prima preview risalente allo scorso mese di febbraio e della prima Beta, neppure questa build di Android TV 12 può essere installata su dispositivi di uso comune come Chromecast con Google TV e Shield TV. Per poterla installare, infatti, occorre un box ADT-3, device di sviluppo di Android TV.

Per quanto riguarda i cambiamenti portati in dote dalla versione 12 della declinazione del sistema operativo Android per TV, ce ne sono alcuni particolarmente significativi. In primo luogo, la UI è stata rivisitata, sono stati aggiunti nuovi effetti di sfocatura per gli elementi sullo sfondo, nella sezione accessibilità è presente l’impostazione per le dimensioni del font ed è stato implementato il supporto al 4K. Anche su Android TV sono stati introdotti gli indicatori per la privacy di Android 12: quando microfoni e videocamere collegate sono attivi, ciò viene segnalato a schermo.

Per tutte le novità di Android TV 12 (HDMI CEC 2.0 e non solo), potete fare riferimento al changelog completo riportato di seguito.

Media Avoid motion judder during playback using refresh rate switching

Certified API-accuracy for reporting display modes, HDR formats and surround sound formats User Interface Background blurs using RenderEffect and in WindowManager

4K UI support

Accessibility settings for font sizes Privacy & Security Microphone and camera indicators

Microphone and camera toggles

Device attestation via Android KeyStore API HDMI & Tuner Support for HDMI CEC 2.0

Tuner HAL 1.1 with DTMB support and performance improvements

Better protection model with Tuner Service

La prima voce del changelog è quella meno chiara, ma quello di Google potrebbe essere un riferimento al refresh rate adattivo di cui si era parlato nei mesi addietro.

