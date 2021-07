Android 12 promette di essere un grande aggiornamento per quanto riguarda funzionalità e user experience. Google ha fatto un grande lavoro sia su smartphone che TV e potremo apprezzare i frutti di questo lavoro probabilmente intorno a settembre di quest’anno. Recentemente il colosso californiano ha rilasciato la terza beta di Android 12 TV che ha portato con sé moltissime nuove funzionalità, che fanno della dodicesima iterazione una delle più corpose nella storia del sistema operativo dedicato alle smart TV.

Android TV 12 avrà il supporto nativo al rendering 4K della UI, rendendo l’esperienza utente molto più definita e piacevole che in precedenza. Android TV è sempre stato in grado di riprodurre contenuti in 4K ma la sua UI era renderizzata in 1080p per poi essere portata a 4K grazie all’upscaling. Questo ovviamente non permetteva una visione ottimale dell’interfaccia in quanto l’upscaling dava qualche problema di nitidezza.

Altra importante funzionalità di Android TV 12 è il supporto allo switch dinamico del refresh rate. Grazie a questa opzione, gli sviluppatori di app potranno rendere continuo e fluido il cambiamento del refresh rate. Il nuovo aggiornamento introduce inoltre la modalità tunnel. Anche in questo caso la funzionalità rende la vita più semplice agli sviluppatori, permettendo loro di avere una riproduzione dei contenuti più efficiente e continua, riducendo il sovraccarico nel framework multimediale di Android.

Google con Android TV 12 ha pensato anche alla privacy degli utenti, permettendo loro di poter selezionare velocemente l’accesso alla fotocamera o al microfono. Ovviamente nel caso in cui questi interruttori siano disabilitati, le app non potranno accedervi. In generale Android 12 sembra segnare un ottimo salto in avanti per quanto riguarda coerenza grafica e di funzionalità per tutti i dispositivi che supporta, e queste novità per Android TV ne sono la conferma.

Leggi anche: migliori smart TV luglio 2021