Samsung offre ottimi sconti su tanti prodotti per il Cyber Monday 2021

Il Black Friday 2021 è ormai andato, ma per i ritardatari ci sono ancora le offerte del Cyber Monday e, per l’occasione, Samsung ha deciso di attivare una promozione dedicata sul proprio store online, con un codice sconto che permette di ottenere sconti fino al 20% sui prodotti più popolari e apprezzati del brand: smartphone – pieghevoli e non –, smartwatch, cuffie e tanto altro.

Insomma, dopo aver visto le offerte di Amazon e quelle di MediaWorld, andiamo a scoprire quelle di Samsung.

Offerte Samsung Cyber Monday 2021

Come si evince dal banner, la promozione attivata da Samsung è valida soltanto per la giornata di oggi, 29 novembre 2021 e consiste in uno sconto fino al 20% ottenibile utilizzando il codice promozionale CYBER2021.

I prodotti che Samsung permette di acquistare con offerte interessanti comprendono monitori da gaming, pc e tablet, smart TV, frigoriferi, aspirapolvere e, ovviamente, smartphone e wearable. Tra tanti nomi eccellenti spiccano quelli dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold3, gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4, le cuffie Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Buds 2.

Ecco una lista dei prodotti acquistabili usando il codice promozionale CYBER2021:

Queste ed altre offerte compatibili con la promozione descritta saranno disponibili soltanto per oggi sullo store online Samsung al link sottostante:

