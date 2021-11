MediaWorld ha anticipato di qualche ora l’inizio della sua nuova promozione dedicata al Cyber Monday bruciando di qualche ora la concorrenza. Ci sono numerose offerte messe online in anteprima, probabilmente per cercare di svuotare il magazzino prima dell’inizio delle promozioni avversarie.

La catena dell’elettronica contraddistinta dal colore rosso ha dunque dato il via ufficialmente al Cyber Monday 2021, con una iniziativa decisamente auto esplicativa nel motto: “Cyber Monday, offerte incredibili! Consegna gratuita su tutto, tasso zero a partire da 199€“.

Offerte Cyber Monday di MediaWorld (29 novembre 2021)

La nuova promozione è attiva per la sola giornata del 29 novembre 2021 e le ultime 3 ore del 28 novembre 2021. Come sempre lo store offre la possibilità del pagamento a rate con finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro. Scopriamo adesso le offerte Cyber Monday di MediaWorld.

Offerte Smartphone del Cyber Monday MediaWorld

Offerte Tablet e SmartWatch del Cyber Monday MediaWorld

Trovate una selezione di offerte Cyber Monday MediaWorld su Computer, TV e Apple sul nostro sito TuttoTech. Altrimenti potete recarvi sul sito ufficiale alla pagina dedicata dell’e-commerce per spulciarle una ad una.

Offerte per categoria