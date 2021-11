Nel pieno delle offerte Black Friday di Amazon, l’ottima smartband Amazfit Band 5 è in sconto sul colosso dell’eCommerce a un prezzo da non lasciarsi scappare. Infatti, cliccando il link in calce alla news, potete acquistare la smartband a 24,99 euro anziché 44,99 euro, con uno sconto pari al 44%.

C’è una grande offerta per Amazfit Band 5

Con un design che ricorda la smartband Xiaomi Mi Band 5, il fitness tracker di Amazfit è ideale per gli utenti che si affacciano per la prima volta al mondo dei wearable e non hanno intenzione di spendere una cifra esagerata. Malgrado il prezzo economico, la smartband offre il pieno supporto ad Amazon Alexa, registra la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), monitora 24/7 il battito cardiaco, i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, il ciclo mestruale, la qualità del sonno e molto altro.

