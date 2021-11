Parte ufficialmente il Black Friday 2021 di Amazon e, per dare il via alla festa, il colosso dell’e-commerce americano ri-propone una delle sue promozioni più interessanti: lo sconto su una grossa selezione di Amazon Warehouse, ma del 20% questa volta e non del 30. Per chi non lo sapesse Amazon Warehouse è la sezione dedicata all’usato, ovvero quei prodotti che sono stati resi dai clienti perché inadatti all’uso previsto o altri motivi.

Come funziona lo sconto del 20% su Amazon Warehouse

Il funzionamento è molto semplice: quando Amazon riceve un prodotto reso lo inserisce in questa sezione soprannominata Warehouse in cui va a specificare le condizioni. In linea generale vi si trovano spesso prodotti quasi pari al nuovo, al più con qualche segno di usura, niente che però possa comprometterne l’uso. In ogni caso, qualora non foste soddisfatti del vostro acquisto, potrete renderlo a vostra volta entro fine gennaio 2021.

I termini e le condizioni specificano inoltre che il 20% di sconto per Amazon Warehouse è disponibile dalle 00:00 del 26 novembre 2021 e fino alle 23:59 del 29 novembre 2021. Inoltre, “lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.”

È arrivato il momento di spulciare le varie offerte alla pagina dedicata a tutte le offerte Amazon Warehouse. Ovviamente il tempismo sarà importante: i pezzi sono pochi e le occasioni limitate.

Amazon Warehouse Black Friday: le offerte imperdibili

Qualche esempio di offerta imperdibile ve la proponiamo direttamente noi, vi basterà aggiungere al carrello il prodotto indicato come usato e otterrete lo sconto del 20% direttamente a carrello.

⚠️ Se state leggendo questo articolo prima della mezzanotte tra il 24 e il 25 novembre, potete iniziare a mettere a carrello i prodotti, e aggiornare il carrello una volta scoccata la mezzanotte, lo sconto si applicherà automaticamente.

Smartphone in sconto Amazon Warehouse -20%

Computer in sconto Amazon Warehouse -20%

Altri prodotti in sconto Amazon Warehouse -20%

Offerte per categoria