L’app PS Remote Play consente ai proprietari di console PlayStation di riprodurre in streaming i giochi su uno smartphone o tablet tramite la propria rete locale. Gli utenti possono giocare utilizzando i pulsanti virtuali sullo schermo o un controller wireless compatibile.

A maggio la versione per iOS dell’app PS Remote Play ha ottenuto il supporto per il controller DualSense di Playstation 5 consentendo agli utenti Apple di utilizzare l’ultimo controller di Sony per giocare ai titoli PlayStation sui propri iPhone. Ora il supporto per il controller DualSense è finalmente disponibile anche sugli smartphone Android.

PS Remote Play ora supporta il controller DualSense su Android

Sebbene l’app PS Remote Play per Android supporti PlayStation 5 dall’ottobre dello scorso anno, gli utenti potevano utilizzare solo il controller DualShock 4 anche se stavano trasmettendo in streaming da una PS5.

Come rivelato dall’account Twitter ufficiale di PlayStation, l’app PS Remote Play per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento che aggiunge finalmente il supporto per il controller wireless DualSense.

Il supporto per il controller DualSense è stato implementato con la versione 4.6.0 dell’app PS Remote Play che inoltre abilita anche il supporto per il touchpad e il sensore di movimento sul controller DualShock 4. Tuttavia queste nuove funzionalità sono attualmente limitate ai dispositivi che eseguono Android 12.

A seguire trovate il badge per aggiornare l’app PS Remote Play all’ultima versione tramite il Play Store di Google.

Potrebbe interessarti: Ancora super sconti per le PlayStation Network Card su Eneba