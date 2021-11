Nuovi aggiornamenti in distribuzione per OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S10 Lite e per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Per i primi due arrivano nuove patch di sicurezza accompagnate da qualche altra novità, mentre gli ultimi due ricevono la seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo la versione DN2103_11_A.12 sul mercato europeo, che include le patch di sicurezza di ottobre 2021 e alcune altre novità. In base a quanto possiamo leggere nel changelog troviamo miglioramenti nell’efficienza energetica, ottimizzazioni per l’esperienza di gioco mobile, per il VoWifi e il ViLTE e una maggiore stabilità della rete.

Curioso che l’aggiornamento in distribuzione sulla versione indiana (A.13) integri le patch di novembre, mentre quello per la versione europea (A.12) porti “solo” le patch di ottobre 2021.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Aggiornamento in distribuzione anche per Samsung Galaxy S10 Lite, che include le patch di sicurezza di novembre 2021 già viste in questi giorni su tanti modelli del produttore. Il firmware in rollout è il G770FXXS6EUK1 a partire da Spagna e Russia, ma dovrebbe arrivare in Italia al massimo nel giro di qualche giorno.

Samsung Galaxy S10 Lite è stato lanciato con Android 10, di conseguenza dovrebbe ricevere almeno Android 12 e la One UI 4.0, che ha debuttato proprio ieri sulla serie Samsung Galaxy S21.

Novità aggiornamento One UI 4.0 beta per Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G stanno ricevendo una seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12. Il programma di test è stato avviato a cavallo tra ottobre e novembre e dovrebbe concludersi nel giro di qualche settimana: la roadmad diffusa parla infatti di un update stabile previsto per dicembre 2021.

Il firmware ZUKA attualmente in distribuzione a partire dalla Corea del Sud porta diverse correzioni di bug, miglioramenti all’interfaccia utente, alla connettività Wi-Fi, alle prestazioni della fotocamera e la soluzione ai problemi con il blocco schermo riscontrati in precedenza.

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 5G

Per aggiornare OnePlus Nord 2 5G è possibile cercare l’aggiornamento attraverso le impostazioni di sistema, oppure affidarsi allo zip incrementale e procedere all’installazione manuale. Per aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, ma solo per gli utenti iscritti al programma beta.

