OnePlus è marchio noto per aver creato alcuni dei migliori smartphone in edizione limitata del settore e ora sta collaborando con Bandai Namco per presentare OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition.

Il portavoce dell’azienda Oliver Zhang afferma che questa ambiziosa edizione limitata di OnePlus Nord 2 5G sarà la prima a presentare un’interfaccia utente ispirata al mondo del gaming.

Caratteristiche di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition includerà icone OxygenOS personalizzate ispirate ai videogiochi retrò, sfondi e animazioni statici e live unici, un filtro della fotocamera unico e molto altro.

Inoltre questo smartphone OnePlus includerà PAC-MAN 256 preinstallato e una serie di sfide integrate nel software di sistema che una volta completate sbloccano una serie di contenuti PAC-MAN esclusivi. Infine il dispositivo è caratterizzato da una storia esclusiva che descrive il viaggio di PAC-MAN nell’universo OnePlus.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sfoggia un retro fosforescente che rivela il classico labirinto di PAC-MAN che si illumina al buio.

Per quanto riguarda l’hardware questo smartphone dovrebbe corrispondere al modello standard e quindi includere un pannello AMOLED da 90 Hz, il chipset Mediatek Dimensity 1200, una fotocamera posteriore da 50 MP e una batteria con ricarica rapida da 65 W.

Disponibilità e prezzi di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition è in arrivo nell’unica variante con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e debutterà in India al prezzo di 37.999 rupie (circa 444 euro), al prezzo di 499 sterline nel Regno Unito (circa 582 euro) e al prezzo di 529 euro in Europa.

È possibile provare una versione speciale di Pac-Man su https://pac-man.oneplus.com per avere la possibilità di vincere un’unità OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, altrimenti si riceverà un codice di accesso per preordinare il dispositivo.

Tre fortunati vincitori verranno scelti tra l’8 e l’11 novembre, mentre un’ulteriore estensione del concorso tra il 12 e il 15 novembre metterà in palio un codice per ottenere gratuitamente le cuffie OnePlus Buds Z con un ordine anticipato del dispositivo.

In copertina: OnePlus Nord 2 5G

