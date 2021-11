HONOR 50 è disponibile in Italia tramite sito ufficiale, Amazon e operatori

Dopo essere stato presentato ufficialmente in Italia il mese scorso (in Cina aveva debuttato a giugno) ed essere stato in preordine dagli inizi di quello in corso, HONOR 50 è finalmente disponibile nel nostro Paese a partire da oggi, 12 novembre 2021.

Dove acquistare HONOR 50 in Italia

Già adesso HONOR 50, che si segnala per la presenza dei servizi e delle applicazioni di Google – resa possibile a seguito della vendita di HONOR da parte di Huawei –, è acquistabile sullo store ufficiale del brand HiHonor, su Amazon e presso i punti vendita dei principali operatoria telefonici nazionali, ovvero TIM, Vodafone e WINDTRE. Presto, inoltre, gli smartphone HONOR, con HONOR 50 in testa, torneranno sulle piattaforme online di vendita delle catene MediaWorld e Unieuro.

I prezzi di HONOR 50 sono quelli di lancio, ovvero 529,90 euro per il taglio di memoria 6 GB + 128 GB e 599,90 euro per quello 8 GB + 256 GB. Ecco dove acquistarlo subito in Italia:

HONOR 50: recap della scheda tecnica

Detto della presenza dei servizi di Google, ecco un rapido riepilogo della scheda tecnica di HONOR 50:

display OLED curvo da 6,57 pollici Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) con 120 Hz di refresh rate e 300 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa core (fino a 2,4 GHz) a 6 nm

6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.9), grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 112°), bokeh da 2 MP (f/2.4), macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP con grandangolo di 90° e apertura f/2.2

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual band, GPS, NFC, Bluetooth

batteria da 4300 mAh con ricarica SuperCharge da 66 W (oltre il 70% in 20 minuti)

Magic UI 4.2 con Android 11

dimensioni di 159,96 x 73,76 x 7,78 mm, peso di 175 g

