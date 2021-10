In queste ore Google ha rilasciato l’aggiornamento di Google Chrome 95 in versione stabile con alcune delle novità già viste nel corso delle scorse settimane.

Novità aggiornamento Google Chrome 95

La novità che maggiormente salta all’attenzione è il Material You su Google Chrome per tutti i dispositivi muniti di Android 12, che l’azienda di Mountain View ha rilasciato in versione stabile poche ore fa. L’arrivo della nuova versione, inoltre, sancisce la fine del supporto ufficiale a livello di codice del protocollo FTP (l’azienda lo aveva già rimosso su Chrome 88).

A parte queste importanti novità, la nuova versione di Google Chrome contiene le funzionalità che avevamo già visto qualche settimana fa in questa news sulla beta di Google Chrome 95 tra cui: supporto ai pagamenti online più sicuri tramite l’utilizzo di WebAuthn, il tool “contagocce” sul browser web grazie all’implementazione delle API EyeDropper, la possibilità di salvare i gruppi di schede tab per vederle ripristinate al riavvio e molto altro.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento di Google Chrome è attualmente disponibile tramite il badge del Play Store sottostante; in alternativa, nel caso in cui non fosse ancora disponibile per il vostro dispositivo, potete aggirare il problema installando manualmente l’APK disponibile a questo indirizzo di APK Mirror.

