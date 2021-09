Google Chrome 94 abbraccia Material You e Dynamic Color su Android 12

La settimana scorsa, poco dopo la versione per Windows, Linux e Mac, è stato rilasciato Google Chrome 94 per Android e con esso le novità grafiche di Android 12, segnatamente Material You e Dynamic Color.

Sebbene la stessa versione abbia portato una nuova funzione molto utile e giusto ieri si sia parlato di un’altra ottima novità che tanti utenti apprezzeranno, oggi ci occupiamo dell’evoluzione grafica di Google Chrome nel segno di Android 12.

Google Chrome 94: Material You e Dynamic Color

Dopo un roll out inizialmente più ristretto, la versione 94 di Google Chrome – che dà inizio alla nuova cadenza di aggiornamenti ogni quattro settimane – è disponibile per tutti e sui dispositivi più nuovi permette di godere di novità come Material You e Dynamic Color.

Un cambiamento che subito salta all’occhio nel nuovo Google Chrome con Material You per Android è sicuramente quello delle schede più grandi e con angoli arrotondati nella schermata tab switcher (quella che permette di avere una panoramica di tutte quelle aperte e di passare da una scheda all’altra). La nuova forma è in roll out via server dalla settimana scorsa – pertanto è già largamente disponibile – e, limitatamente agli smartphone con Android 12, permette di sfruttare il nuovo sistema Dynamic Color.

Sui modelli fermi a versioni precedenti di Android è comunque presente una funzione comodissima: la scheda più recente è riconoscibile a colpo d’occhio in quanto evidenziata in blu. Sugli smartphone con Android 12, invece, per la scheda più recente viene usato il colore preminente dello sfondo impostato dall’utente. In seguito a questa modifica, i gruppi di schede sono ancora più facilmente distinguibili.

Google ha dato un tocco di colore anche all’Omnibox, visibile sia con tema chiaro che con tema scuro.

Ecco una galleria di screenshot con le novità descritte, al momento non se ne notano altre.

Come aggiornare Google Chrome

Google Chrome 94 per Android è disponibile per tutti sul Google Play Store, potete scaricarlo tramite il badge sottostante. Ricordate che alcune novità sono visibili solo su Android 12.