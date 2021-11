A seguito dell’aggiornamento di ieri di WhatsApp Beta con la nuova interfaccia delle informazioni di contatto, in queste ore è stata rilasciata la versione 2.21.23.13 di WhatsApp Beta con alcune interessanti novità.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.21.23.13

In questa versione di WhatsApp Beta iniziano a essere disponibili a molti utenti alcune delle funzionalità che avevamo visto nelle scorse settimane. Oltre alla nuova interfaccia delle informazioni di contatto, la nuova versione introduce a più persone la possibilità di impostare un timer predefinito (24 ore e 90 giorni) per i messaggi effimeri. La funzione è disponibile all’interno del pannello Privacy accessibile da Impostazioni > Account.

Nella nuova versione beta trovano posto anche le novità viste nella versione 2.21.23.10 relative alla funzionalità multi-dispositivo.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento di WhatsApp Beta può essere scaricato da tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store oppure installando manualmente l’APK disponibile a questo link di APK Mirror. È possibile che le funzionalità descritte nel capitolo precedente non siano disponibili nemmeno dopo avere installato l’ultima versione: in questo caso non bisogna fare altro che attendere il proprio turno.

