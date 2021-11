Con la beta 2.21.13.10 di WhatsApp per Android la società ha introdotto una nuova interfaccia per la visualizzazione delle informazioni aziendali, ma non era disponibile per le informazioni di contatto.

Dopo qualche tempo wabetainfo ha individuato la stessa interfaccia per le informazioni di contatto nella beta 2.21.21.6 di WhatsApp per Android e oggi ha trovato delle prove che WhatsApp sta finalmente implementando questa interfaccia per le informazioni di contatto e le informazioni di gruppo per una cerchia selezionata di beta tester.

Ecco le novità di WhatsApp beta 2.21.23.12 per Android

Per verificare se la nuova interfaccia è già abilitata per il proprio account WhatsApp è sufficiente aprire le informazioni di contatto oppure le informazioni di gruppo, tenendo presente che la nuova interfaccia non consente la visualizzazione degli aggiornamenti di stato per gli account non aziendali.

Dal momento che WhatsApp sta implementando questa interfaccia per beta tester specifici, il vostro account potrebbe non aver ricevuto la funzionalità, tuttavia altre attivazioni seguiranno con i prossimi aggiornamenti.

Ieri WhatsApp ha introdotto un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android che estende la disponibilità della funzionalità multi-dispositivo.

