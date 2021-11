WhatsApp porta grosse novità per la funzione multi-dispositivo

WhatsApp ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.21.23.10, nel Google Play Beta Program e la novità più significativa attiene all’ampliamento della disponibilità della funzione multi-dispositivo.

Negli ultimi giorni abbiamo visto WhatsApp nella classifica delle app più scaricate, le Comunità e qualche altra novità minore. Oggi, invece, torniamo a parlare di una delle novità più grandi e attese della storia recente dell’app.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.21.23.10

L’ultima volta che avevamo affrontato l’argomento multi-dispositivo di WhatsApp vi avevamo parlato del cambiamento significativo all’orizzonte, oggi non siamo ancora alla svolta decisiva, ma viene mosso un bel passo nella giusta direzione.

Subito dopo il lancio, WhatsApp permetteva soltanto agli utenti della Beta di unirsi al programma Multi-dispositivo (beta), consentendo di collegare fino a 4 dispositivi e uno smartphone alla volta. Dopo un po’ di attesa, il programma beta di questa importante funzione era stato aperto anche agli utenti della versione stabile di WhatsApp.

Nella versione beta 2.21.19.9 per Android, poi, erano emersi indizi secondo cui WhatsApp avrebbe esteso la funzione a tutti in un futuro aggiornamento. Ebbene, quell’aggiornamento è arrivato.

In cambiamento introdotto con WhatsApp Beta 2.21.23.10 è presto detto: è stata rimossa l’opzione “Abbandona la versione Beta”, anzi, aprendo la scheda “Dispositivi collegati”, non compare proprio più il collegamento a “Multi-dispositivo (beta)”. Insomma, gli utenti che si erano già uniti al programma beta non possono più lasciarlo. Per gli utenti non partecipanti già coinvolti nella novità, ciò implica anche che i dispositivi collegati in precedenza sono stati scollegati e vanno ora linkati nuovamente tramite la funzione multi-dispositivo, ora attiva per tutti.

L’imminenza della novità, peraltro, era stata suggerita dalla recente aggiunta della possibilità di fissare in alto le conversazioni su WhatsApp Desktop Beta con multi-dispositivo.

La novità vale anche per WhatsApp per iOS, con alcune limitazioni che sono specifiche degli smartphone della mela morsicata: se il dispositivo principale ha sistema operativo iOS, sui dispositivi collegati tramite la funzione multi-dispositivo non è possibile eliminare le conversazioni. Una seconda limitazione riguarda la impossibilità attuale di sfruttare la feature sui tablet, iPad compresi.

Inoltre, i dispositivi collegati non possono “vedere” la posizione in tempo reale né creare o vedere broadcast. Infine, sebbene la svolta portata dalla funzione multi-dispositivo consista nel permettere di usare WhatsApp sui dispositivi collegati senza avere lo smartphone connesso alla rete, ciò non elimina il ruolo primario giocato ancora dallo smartphone: esso rimane imprescindibile per il primo collegamento e, in caso di mancata apertura dell’applicazione sullo smartphone per 14 giorni, tutti i device collegati vengono automaticamente disconnessi da WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come detto questa funzione è attualmente disponibile solo per specifici tester, pertanto non basta avere installato l’ultimo aggiornamento dell’app. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

