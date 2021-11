Il primo operatore mobile nazionale, TIM, sta iniziando a riscaldare i motori e sancire la fine del supporto alla rete 3G. Lo switch off della vecchia rete, secondo le informazioni ufficiali, è previsto a partire dai primissimi mesi del 2022 (si parla di aprile/maggio) e comporterà la completa disattivazione della rete 3G a favore invece di quella 4G e 5G.

La fine del supporto della rete 3G di TIM è più vicino

TIM, proprio come Vodafone prima di esso, considera la rete 3G come una tecnologia obsoleta e superata, pertanto sta giustamente pensando di procedere gradualmente alla dismissione della rete anche perché utilizzata da pochissimi dispositivi. La maggior parte dei clienti su rete TIM che già da adesso navigano in 4G e 5G non si accorgeranno della fine del supporto della rete di vecchia generazione, ma potrebbero esserci alcuni piccoli intoppi per chi invece dispone di vecchi smartphone – continueranno a funzionare senza problemi ma verranno dirottati sul 2G/EDGE -, e per chi possiede le vecchie SIM TIM inferiori a 128K: in questo caso ogni cliente potrà richiedere il cambio gratuito della vecchia SIM (senza perdere il numero) in ogni punto vendita ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!