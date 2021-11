Per tutti i nuovi e già clienti TIM di rete mobile è possibile acquistare un profilo Google One anche senza costi per i primi 3 mesi, inoltre il servizio di archiviazione sul cloud di Google è incluso gratuitamente con alcune offerte TIM.

TIM offre tre opzioni senza costo di attivazione e pagamento con addebito su credito residuo: Google One 100 GB a 1,99 euro al mese e con i primi 3 mesi gratuiti, Google One 200 GB a 2,99 euro al mese e Google One 2 TB a 9,99 euro al mese.

Google One 100 GB è incluso in alcune offerte TIM

L’opzione Google One 100 GB è inclusa gratuitamente nelle offerte standard come ad esempio TIM Super 5G e TIM Unlimited 5G. In caso di cessazione dell’offerta il servizio viene disattivato automaticamente.

Tuttavia il piano da 100 GB di Google One è incluso in prova gratuita per 3 mesi con le offerte TIM Super 4G, TIM Super Young 5G e Supergiga.

In questo caso, se il cliente effettua la cessazione dall’offerta collegata il servizio non viene disattivato automaticamente, ma cessa alla scadenza naturale dei 3 mesi.

A tal proposito, al termine della prova gratuita l’utente riceverà un SMS che proporrà di continuare a utilizzare Google One 100 GB alle medesime condizioni.

Da non perdere: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere